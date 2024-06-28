Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

23:38, 28 июня 2024, ПАИ

В Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове продолжается реставрация. Выполнено более трети всех работ по проекту, отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Идёт работа по бурению скважин фундаментов для инъекционных укреплений. Технадзор проводит измерение глубины бурения и угол наклона. Под контролем службы заказчика и самого заказчика проводится инъектирование.

«Для обнаружения глубины фундаментов и пустот были сделаны контрольные шурфы. Обследование объектов культурного наследия по шурфам – один из основных видов изучения состояния памятника, его основания. Выводы по результатам ложатся в основу всего проекта сохранения памятника архитектуры. Керн – образец грунта, извлекаемый из породы при проведении инженерно-геологических изысканий. Во время обследования фундаментов Троицкого собора установлено наличие гранитного камня и известняка, глубина основания в разных частях храма. Для каждого участка стен разработаны отдельные узлы по глубинам», – отметили специалисты.

Инъектирование проводится в два этапа. Цель – укрепление фундаментов и стен, заполнение пустот, чтобы сохранить исторический памятник. Глубина бурения составляет два метра. Раствор закачивается под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

Всего в фундаментах под стенами будет выполнено порядка 300 отверстий диаметром 52 милимметра. Каждая скважина глубиной приблизительно четыре метра.