Грозы, ливни и град обрушатся на Псковскую область

17:29, 30 июня 2024, ПАИ

Неблагоприятное погодное явление ожидается в Псковской области завтра, 1 июля, во второй половине дня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Во второй половине дня 1 июля, начиная с западных районов, по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы 18-23 метров в секунду, местами ливни, град», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).