Владимир Путин поздравил с 95-летием жительницу Палкинского района

17:56, 30 июня 2024, ПАИ

Персональное поздравление с 95-летием от президента России Владимира Путина вручили жительнице деревни Шабаны Палкинского района Зинаиде Постниковой, пишет газета «Льновод».

Зинаида Постникова родилась в городе Нижняя Салда Свердловской области. Во время Великой Отечественной войны её отец ушёл на фронт, а она работала в госпитале, была рассыльной, ухаживала за ранеными. С войны отец вернулся с пулей в лёгком, которую в то время не решились извлечь.

С 22 лет и до пенсии Зинаида Постникова работала главным бухгалтером Алмалыкского химического завода.

Зинаида Постникова окружена заботой родных и близких, она живёт с дочерью и её супругом, на лето к ней приезжают внуки.