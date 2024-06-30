Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»

Сегодня юнармейский отряд «Память» в составе ребят из Новоржева и Пушкинских гор прибыл в Москву для участия в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Об этом сообщается в группе «Движение первых. Новоржевский район» в соцсети «ВКонтакте».

​Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа». Фото: ЮНАРМИЯ

«Ребята уже добрались до места, разместились и прошли жеребьёвку! Желаем хорошей игры! Поддерживайте друг друга, помогайте, применяйте все знания которые вложили в вас ваши учителя и инструкторы центра «Воин». Мы с вами. Вас поддерживает вся Псковская область!» – написали в группе.

Заключительный этап игры состоится на площадке полигона «Алабино». На нём участники движения «Юнармия» разделятся на группы. Каждая команда представит визитку, расскажет о традициях своих регионов и продемонстрирует знания истории Отечества. Конкурсантам также предстоит пройти полосу препятствий, оказать доврачебную помощь, показать свои навыки стрельбы, а также управления беспилотными летательными аппаратами и многое другое.

Главный судья игр – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2024

Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»
30 июня 2024

Два пожара в лесах Псковской области за день обнаружили специалисты при осуществлении авиационного мониторинга

30 июня 2024

Псковские творческие коллективы приняли участие во Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России»
30 июня 2024

Митрополит Арсений провёл встречу с православными педагогами на территории Пороховых погребов Псковского кремля
30 июня 2024

45-летний мужчина пропал в Красногородском районе
30 июня 2024

Надежда Бабкина поприветствовала псковичей на фестивале-марафоне «Песни России»
30 июня 2024

Наталья Фёдорова поздравила молодёжь с праздником
30 июня 2024

Свято-Тихоновский крестный ход завершился в Торопце Куньинского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...