Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»

23:37, 30 июня 2024, ПАИ

Сегодня юнармейский отряд «Память» в составе ребят из Новоржева и Пушкинских гор прибыл в Москву для участия в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Об этом сообщается в группе «Движение первых. Новоржевский район» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята уже добрались до места, разместились и прошли жеребьёвку! Желаем хорошей игры! Поддерживайте друг друга, помогайте, применяйте все знания которые вложили в вас ваши учителя и инструкторы центра «Воин». Мы с вами. Вас поддерживает вся Псковская область!» – написали в группе.

Заключительный этап игры состоится на площадке полигона «Алабино». На нём участники движения «Юнармия» разделятся на группы. Каждая команда представит визитку, расскажет о традициях своих регионов и продемонстрирует знания истории Отечества. Конкурсантам также предстоит пройти полосу препятствий, оказать доврачебную помощь, показать свои навыки стрельбы, а также управления беспилотными летательными аппаратами и многое другое.

Главный судья игр – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.