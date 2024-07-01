Псковичи победили на всероссийских соревнованиях по гребле
Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин победили на всероссийских соревнованиях по прибрежной гребле «Регата имени А. В. Свирина». Гонки прошли в Ивановской области 29 июня. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».
Псковичи стали первыми в парной двойке, опередив экипажи из Санкт-Петербурга, а также Липецкой и Калужской областей.
Отметим, что Артемий Усанов и Владислав Забродин проходят подготовку в юношеской сборной России. Тренирует спортсменов Сергей Николаев.
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