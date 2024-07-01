Псковичи победили на всероссийских соревнованиях по гребле

11:31, 01 июля 2024, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин победили на всероссийских соревнованиях по прибрежной гребле «Регата имени А. В. Свирина». Гонки прошли в Ивановской области 29 июня. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали первыми в парной двойке, опередив экипажи из Санкт-Петербурга, а также Липецкой и Калужской областей.

Отметим, что Артемий Усанов и Владислав Забродин проходят подготовку в юношеской сборной России. Тренирует спортсменов Сергей Николаев.

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