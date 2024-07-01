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Общество

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за прогнозов о грозе, граде и штормовом ветре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе.

Фото: сообщество «Клуб любителей метеорологии»

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.

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