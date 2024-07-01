Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области 2 июля
Кратковременные дожди, местами грозы и ливни ожидаются в Псковской области 2 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью по северо-западу региона осадков не ожидается.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +13 до +18 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 июля 2024
Александр Котов: День ветеранов боевых действий посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг
01 июля 2024
Полсотни экспертов и участников эногастроярмарки «Виноград» стали спикерами выездной радиостудии «7 НЕБО»