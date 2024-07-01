Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области 2 июля

12:14, 01 июля 2024, ПАИ

Кратковременные дожди, местами грозы и ливни ожидаются в Псковской области 2 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью по северо-западу региона осадков не ожидается.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +13 до +18 градусов, днём термометры покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.