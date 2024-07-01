Хлеб «Целебный» и батон «Славянский» предпочитают покупать псковичи

14:59, 01 июля 2024, ПАИ

Хлеб «Целебный» и батон «Славянский» чаще всего предпочитают приобретать покупатели Псковского хлебокомбината, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

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Она отметила, что некоторые позиции хлебокомбината можно приобрести только в фирменных магазинах. Чаще всего речь идёт о позициях, которые только начинают выводить на рынок.

«Например, сдоба «Бриошь» у нас была только в наших магазинах. Не так давно мы вошли на полку в «Пятёрочку». Сдоба «Косичка» тоже выпускается небольшими объёмами, хлеб пшеничный с сухофруктами. Наши кондитерские изделия, потому что они далеко не все представлены в торговых сетях. У нас широкий ассортимент кондитерских изделий, кремовых тортов. У нас есть такая классика, как торт «Подсолнух», «Княгиня Ольга», «Старая крепость», – рассказала гостья радиоэфира.

В хороший год на хлебозаводе могут появляться до 20 новых товарных позиций, добавила Любовь Котова. «Так как у нас пять цехов, в принципе, если даже 20 новых товаров на них разбить, в каждом цехе что-то новенькое придумать, вполне реально. В том же «кондитере» новую булку, новый хлеб запустить», – пояснила заместитель директора Псковского хлебокомбината.