Ручные псковские баранки пользуются спросом на международном рынке

15:13, 01 июля 2024, ПАИ

Псковские бараночные изделия пользуются спросом в Белоруссии и Смоленске, сообщила заместитель директора Псковского хлебокомбината Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.

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«Белоруссия даже пыталась нас скопировать, у них не получилось. Это уникальная история. <...> Наша знаменитая баранка не совсем гостовская: она мягкая, ванильная, ароматная. Обычная гостовская должна быть сухой», – рассказала гостья радиоэфира.

Бараночный цех хлебокомбината был запущен ещё в 1959 году, рассказала Любовь Котова. Она пояснила, что в то время как федеральные сети производят их на современном оборудовании в больших объёмах, в Пскове до сих пор активно используется ручной труд: каждая баранка формируется вручную.

«Мы туда водим детские экскурсии. Говорим: «Ребята, посмотрите: здесь у нас небольшой кусочек Советского Союза». Можно посмотреть на это оборудование», – поделилась замдиректора хлебокомбината.