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Историю Псковского хлебокомбината рассказала замдиректор предприятия

Историю Псковского хлебокомбината рассказала заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.

Скриншот сайта Псковского хлебокомбината

«Первое упоминание о хлебозаводе № 1 датируется ещё 1927 годом. На тот момент он ещё был не единым предприятием, а разрозненными пекарнями, которые выпускали хлебобулочную продукцию для города. Построен хлебозавод № 1 был на Советской, 113. Во время войны завод был полностью разрушен, а оборудование вывезено», – рассказала гостья радиоэфира.

Восстановление предприятия началось после 1944 года силами военнопленных и самих псковичей, отметила Любовь Котова. «Всего не хватало, вплоть до гвоздей. Завозили шифер, солярку, выписывали людей, отправляли их в межсменку по два часа на восстановление завода. Была установлена тестомесильная трофейная машина, просеиватель и паровой котёл. Примерно с 10 декабря 1946 года комиссия принимает хлебозавод к работе», – отметила Любовь Котова.

Спустя десятилетие, в 1957 году, на заводе начали выпускать различные сорта булок, открылся цех по производству сухарей. В 1959 году на улице Шоссейной появился корпус нового цеха хлебозавода № 2. В том же году начался выпуск бараночных изделий, уточняется на сайте предприятия. «В 1962 году на хлебозаводе № 2 был построен хлебный цех, где мы и сейчас выпускаем формовые хлеба», – рассказала замдиректора предприятия.

В 1993 году в ассортименте Псковского хлебокомбината появился ещё один вид продукции – макароны, однако позднее там стали выпускать слоёные изделия, пояснила Любовь Котова.

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