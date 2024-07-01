Коммунальные службы Пскова оперативно устраняют последствия непогоды

16:55, 01 июля 2024, ПАИ

Коммунальные службы Пскова оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, городские коммунальные службы были приведены в полную готовность, чтобы ликвидировать последствия сильного ливня и ветра.

«В эти минуты спецтехника работает в первую очередь на очистке дорог от мусора и грязи, которые забивают водостоки ливневой канализации. В дополнение, где есть необходимость, идёт откачка воды. С проезжей части убираются деревья, которые повреждены из-за сильного ветра. Далее перейдём во дворы».

ПАО «Россети Северо-Запад» ведёт работы по восстановлению электроснабжения в некоторых районах города.

«Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь города», – отметил Борис Елкин.