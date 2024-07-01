Выставку шаржей «Архитекторы шутят» открыла в Пскове член Союз архитекторов России Зоя Степанова

21:07, 01 июля 2024, ПАИ

Культурно-просветительская программа, посвящённая профессиональному празднику архитекторов, прошла в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Художник, член Союз архитекторов России Зоя Степанова представила буклет, посвящённый столетию своего мужа – художника, графика, педагога, академика архитектуры Георгия Степанова.

Зоя Степанова также открыла выставку шаржей «Архитекторы шутят», рассказав о многолетней традиции преподавателей и студентов Академии художеств проводить встречи выпускников, писать сценарии, создавать сатирические миниатюры.

«И это был не академический текст экскурсии, а живые, душевные и очень тёплые мемуары. Со многими героями шаржей и их авторами – профессорами, академиками, известными архитекторами – Зоя Тимофеевна была знакома лично», – отметили в библиотеке.

С профессиональным праздником и днём рождения Зою Тимофеевну поздравили известный псковский искусствовед Тамара Шулакова, экскурсовод Любовь Масленникова, архитектор-реставратор, автор астрономического количества шаржей Сергей Михайлов, читатели библиотеки.