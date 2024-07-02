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Общество

Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля

Международный день спортивного журналиста отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, сообщает calend.ru.

Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств мира.

В 2012 году в Сочи прошел первый Всероссийский форум-семинар спортивных журналистов, который позволил многим представителям СМИ повысить свои профессиональные навыки и больше узнать о нюансах работы на крупных международных соревнованиях.

С 1990 года в России существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет спортивных журналистов более 80 субъектов страны. Основными задачами федерации являются: развитие спортивной журналистики, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики.

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