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Общество

В Борисовичах появится новая детско-взрослая поликлиника

В деревне Борисовичи Псковского района будет построена новая детско-взрослая поликлиника. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко обсудили перспективные новые объекты. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона.

​В Борисовичах появится новая детско-взрослая поликлиника. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Псковский район стремительно развивается, сюда переезжают молодые и многодетные семьи. Поэтому остро встал вопрос строительства новой поликлиники с женской консультацией. Сейчас завершается работа по оформлению земельного участка, определяется типовой проект, который будет взят за основу. В следующем году будет ПСД, в 2026 году начнём строительство», – написал губернатор.

Больницу в Пыталово также обсудили в ходе рабочей встречи. Жители жаловались, что не видят активных работ, отметил губернатор.

«Пауза вызвана тем, что у подрядчика не хватало собственных средств из-за строительства в других регионах. Сейчас он закрывает эти объекты и сконцентрирует все ресурсы в нашей области. Рассчитываем, что в августе строительно-монтажные работы начнутся в полном объёме», – отметил губернатор.

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