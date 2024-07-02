Осы атаковали детский сад в Москве: пострадало несколько малышей
Осы атаковали воспитанников детского сада в Москве на 2-й Пугачевской улице утром 2 июля, пишет «Московский комсомолец».
Дети в возрасте от трёх до шести лет находились на веранде на территории детского сада и разбирали свои игрушки из шкафа. Под полом оказалось осиное гнездо. Насекомые вылетели из щелей пола и атаковали детей.
Воспитатель вывела детей с веранды, однако осы успели покусать шесть детей.
Опасную территорию огородили, детей осмотрели врачи и приложили к укусам лёд.
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