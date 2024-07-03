Жители Псковской области сдали в РСХБ более 100 кг монет

17:52, 03 июля 2024, ПАИ

Россельхозбанк подвёл итоги участия в весенне-летней акции Банка России «Монетная неделя» по приёму монет Банка России для обмена на банкноты Банка России или зачисления на счёт.

В акции поучаствовали и жители Псковской области, которые принесли в банк 22 449 монет различного номинала на сумму 78 800 рублей – это позволило им облегчить карманы на 104 кг. В целом по России это 3 474 587 монет на сумму 12 843 515 рублей 39 копеек, в пересчёте на массу – почти 14 тонн.

Большинство как по доле от общей массы (38%), так и по доле от количества сданных монет (27%) набрали монеты номиналом по 10 рублей.

Первое место по массе сданных монет с большим отрывом завоевали клиенты Санкт-Петербургского филиала, которые принесли 1 614 кг металла – почти 12% от общей массы по всей сети РСХБ. Второе место заняла московская агломерация с результатом 794 кг (5,8%), третье – Орловская область: 576 кг (4,2%).

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