Школу на 825 мест строят в Себеже

13:50, 04 июля 2024, ПАИ

Строительство школы на 825 мест продолжается в Себеже, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»









«Уже завершается возведение третьего этажа, идёт подготовка к устройству кровельного покрытия, а также достраивается актовый зал спортивный залы, помещение над спортзалом. На первом этаже будут располагаться классы начальной школы, кабинет директора, учительская. Пищеблок будет оснащён современной технологичной кухней. На втором и третьем этажах расположены кабинеты для старшеклассников. В школе предусмотрен лифт для маломобильных граждан, стены и фундамент утеплены, вставлены оконные блоки. Идёт подготовка к обустройству территории школы, стадиона. Ведутся переговоры с подрядчиками на устройство инженерных сетей», – рассказал прораб Андрей Щербан.



На внутреннюю отделку школы будут привлечены соответствующие специалисты. На данный момент в строительстве школы задействовано около 80 % местного населения. Отметим, школа строится в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.