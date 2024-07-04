Псковский коллектив прошёл во второй тур Всероссийского смотра военных оркестров

15:46, 04 июля 2024, ПАИ

Военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ прошёл во второй тур Всероссийского смотра-конкурса военных оркестров Вооружённых сил России, сообщил дирижёр военного оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

Смотр-конкурс военных оркестров Вооружённых сил Российской Федерации проводится один раз в пять лет, отметил гость радиоэфира. В 2019 году псковичи вернулись с конкурса с победой и с тех пор продолжают держать планку, подчеркнул он.

«Сейчас, спустя пять лет, история повторяется. По результатам первого тура мы вошли в четвёрку лучших оркестров страны. Соответственно, 26 августа мы выдвигаем в Москву для того, чтобы победить», – заявил Евгений Баранчиков.

Большой вклад в развитие оркестра и в его последующую победу сделал предыдущий дирижёр – майор Юрий Евгеньевич Лепилин, отметил гость радиоэфира. «Он взял этот оркестр в наихудшем состоянии. Набирал музыкантов, занимался с ними. Долгий путь прошёл, восемь лет. Чтобы в итоге его заметили», – отметил концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Сергей Матвеев.