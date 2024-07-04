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Культура

Как строится рабочий день военного музыканта, рассказали псковичам

Как строится рабочий день военного музыканта, рассказал дирижёр военного оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

Евгений Баранчиков. Фото: ПАИ

«Очень всё нестандартно, каждый раз по-разному. Бывает, что мы сядем, 15 минут позанимаемся, потом нужно бежать на какое-то мероприятие. Приезжаем – где-то опять встали и поиграли. Бывают и полноценные репетиции трёх-четырёхчасовые. В обеденное время проводятся, после обеда встречаемся на плацу, репетируем плац-концерты, служебно-строевой репертуар. Всё очень индивидуально. Каждый следующий день не похож на предыдущий. Приходится подстраиваться», – рассказал гость радиоэфира.

Евгений Баранчиков также отметил, что практически никогда не использует дирижёрскую палочку во время работы. Он пояснил, что изначально не привык пользоваться этим инструментом и поэтому не применяет его в принципе.

Сергей Матвеев. Фото: ПАИ

Концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Сергей Матвеев в свою очередь добавил, что он как исполнитель не понимает, в чём смысл использования палочки. «Это, вероятно, просто уже символ какой-то», – подчеркнул он.

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