Как строится рабочий день военного музыканта, рассказали псковичам

15:33, 04 июля 2024, ПАИ

Как строится рабочий день военного музыканта, рассказал дирижёр военного оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

«Очень всё нестандартно, каждый раз по-разному. Бывает, что мы сядем, 15 минут позанимаемся, потом нужно бежать на какое-то мероприятие. Приезжаем – где-то опять встали и поиграли. Бывают и полноценные репетиции трёх-четырёхчасовые. В обеденное время проводятся, после обеда встречаемся на плацу, репетируем плац-концерты, служебно-строевой репертуар. Всё очень индивидуально. Каждый следующий день не похож на предыдущий. Приходится подстраиваться», – рассказал гость радиоэфира.

Евгений Баранчиков также отметил, что практически никогда не использует дирижёрскую палочку во время работы. Он пояснил, что изначально не привык пользоваться этим инструментом и поэтому не применяет его в принципе.

Концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Сергей Матвеев в свою очередь добавил, что он как исполнитель не понимает, в чём смысл использования палочки. «Это, вероятно, просто уже символ какой-то», – подчеркнул он.