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Общество

Основные сложности, препятствующие развитию автотуризма в Псковской области, перечислили эксперты

Как сделать Псковскую область регионом, привлекательным для автотуристов, обсудили участники стратегической сессии «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Среди отмеченных сложностей – проблемы с инфраструктурой для зарядных станций, ограниченный номерной фонд, нехватка навигации на период ремонта дорог, согласование съездов с федеральных трасс, отсутствие мобильной связи на некоторых участках. После постановки проблем участники сессии попытались в группах найти пути по их решению.

Предлагалось, в частности, вовлечение заправочных станций, местных производителей товаров и сувениров в работу в этом направлении, создание дополнительных санитарных зон, формирование большего количества автомаршрутов.

В мероприятии принимали участие представители районных администраций и профильных комитетов, бизнес-сообщество Псковской области, а также председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и федеральный эксперт по туризму Сергей Лобарев.

Завтра, 5 июля, такая же сессия пройдёт в Великих Луках.

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