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Общество

Более 400 ​выпускников в Псковской области приняли решение пересдать ЕГЭ в дополнительные дни

405 выпускников в Псковской области приняли решение пересдать ЕГЭ в дополнительные дни. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, по инициативе президента РФ Владимира Путина у выпускников текущего года появилась возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету в дополнительные дни основного периода государственной итоговой аттестации.

Экзамены прошли во всех районах Псковской области в 26 пунктах сегодня, 4 июня. Выпускники сдавали английский язык письменно, информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. Больше всего выпускников хотят улучшить результаты по обществознанию – 127 человек, 79 пересдают информатику и 37 – профильную математику.

Почти 55 % участников в дополнительные дни попытаются преодолеть минимальный порог баллов по предметам. Улучшают результаты и выпускники, получившие медали: таких выпускников 13.

Завтра экзамены пройдут в 18 пунктах, выпускники будут сдавать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровня и английский язык устно. При успешной сдаче экзамена по математике 22 выпускника смогут получить аттестат.

Результаты сегодняшнего дня экзаменов станут известны участникам не позднее 15 июля, сообщает комитет по образованию Псковской области.

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