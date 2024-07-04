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Дипломы об окончании вуза получили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ

Торжественное вручение дипломов об окончании вуза студентам факультета русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ состоялось в актовом зале главного корпуса вуза, сегодня, 4 июля.

Дипломы вручили филологам, журналистам, специалистам в сфере коммуникаций, рекламы и PR, педагогам. Среди выпускников – много ребят, с которыми сотрудники АНО ИД «Медиацентр 60» бок о бок провели последние годы. Об этом – в нашем фоторепортаже.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 23:08, 04 июля 2024, ПАИ
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