На территории Псковской области реализуется акция «Детство без опасности»
На территории Псковской области реализуется акция «Детство без опасности». В ходе этой акции в Псковском перинатальном центре проводятся лекции в школе будущих мам. Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области рассказывают женщинам о проблеме детской безопасности на дороге. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Речь идёт в том числе о том, как правильно устанавливать автокресло в машине, о правилах перехода проезжей части с коляской, о требованиях ношения световозвращающих элементов в тёмное время суток.
На занятиях с помощью наглядных демонстрационных материалов и с применением мультимедийных систем присутствующим в интерактивной форме сообщается о важности использования детских удерживающих устройств, о необходимости обеспечения собственной безопасности и безопасности ребёнка как в автомашине, так и в роли пешеходов.
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