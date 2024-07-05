Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

10:05, 05 июля 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 5 июля, в 14:00. Гостем ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

В эфире обсудят, как искусственный интеллект будет следить за здоровьем сердца псковичей, молодеет ли гипертензия, почему важно контролировать давление, миф и реальность относительно приема статинов, почему важно обращать внимание на самочувствие метеозависимых людей.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК: vk.com/paipskov.