Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 5 июля, в 14:00. Гостем ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет врач-кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

Алина Кузуб. Фото: ПАИ

В эфире обсудят, как искусственный интеллект будет следить за здоровьем сердца псковичей, молодеет ли гипертензия, почему важно контролировать давление, миф и реальность относительно приема статинов, почему важно обращать внимание на самочувствие метеозависимых людей.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК: vk.com/paipskov.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Птенцов чомги спасают псковские зоозащитники
05 июля 2024

Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
05 июля 2024

Псковские газовики за полгода проверили более 26 тысяч квартир и домовладений
05 июля 2024

Представлен приз кинофестиваля «Западные ворота»
05 июля 2024

Глава Куньинского района – о последствиях непогоды: Разрушения очень серьёзные
04 июля 2024

Дипломы об окончании вуза получили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ
04 июля 2024

В Псковской области реализуется акция «Детство без опасности»
04 июля 2024

Стихия бушует в ряде районов Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...