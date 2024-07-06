В Себеже задержали мужчину, находящегося в розыске

13:56, 06 июля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Ромгвардии по Псковской области задержали мужчину, находившегося в розыске, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

5 июля около 14:00 росгвардейцы остановили на улице 7 Ноября для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. Выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Для дальнейшего разбирательства 32-летнего мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.