В Себеже задержали мужчину, находящегося в розыске
Сотрудники Управления Ромгвардии по Псковской области задержали мужчину, находившегося в розыске, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
5 июля около 14:00 росгвардейцы остановили на улице 7 Ноября для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. Выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
Для дальнейшего разбирательства 32-летнего мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.
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