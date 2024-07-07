Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Пскове 20 июля
Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Пскове 20 июля. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Это особая атмосфера, благодаря которой погружаешься в мир песни, танца и народных гуляний», – отметил глава города.
Мероприятие пройдёт в парке на набережной реки Псковы с 15:00 до 22:00 20 июля.
«Фольклорные коллективы из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода и Псковской области порадуют зрителей народными песнями, танцами и сказками», – отметил Борис Елкин.
Также будут организованы интерактивы и мастер-классы. Здесь псковичи смогут попробовать себя в ратном деле и примерят доспехи, посмотрят на турниры по фехтованию средневековым оружием, сплетут венки, споют частушки, изготовят праздничные сувениры и многое другое.
«Изюминкой фестиваля станет шествие с огнями. Вечером гостей мероприятия ждут хороводы с песнями, народные танцы и забавы», – заключил глава города.
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