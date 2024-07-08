Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Семья служит опорой и даёт нам силы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

«Этот добрый и светлый праздник напоминает нам о том, какое важное значение семья играет в жизни человека, - отметил губернатор. - Она служит опорой и дает нам силы, учит нас помогать ближним и вместе справляться с трудностями. Семья воспитывает в каждом из нас лучшие человеческие качества и напоминает, что истинное счастье заключено в улыбках любимых и дорогих людей, в поддержке и понимании, в заботе и нежности, которые мы дарим друг другу».

Михаил Ведерников напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи. «Укрепление семейных ценностей — одна из приоритетных задач для правительства Псковской области. Из года в год мы расширяем меры поддержки для семей, чтобы сделать жизнь родителей и детей более комфортной», - подчеркнул губернатор.

«Особые слова благодарности и признательности — многодетным семьям и семьям, принявших детей на воспитание. Вы в полной мере знаете, насколько это большой труд и вместе с тем счастье — вкладывать свои силы в молодое поколение, гордиться успехами детей, разделять их радости и горести, - отметил Михаил Ведерников. - Отдельно хочу поздравить семейные пары, которые прожили вместе несколько десятилетий. В муниципальных образованиях к празднику будут вручены медали «За любовь и верность» супругам, прожившим в счастливом браке 25 и более лет. Также выпущены региональные памятные медали для семейных пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Спасибо, что сохранили и пронесли через года трепетное отношение друг к другу. Молодым семьям желаю смело идти по жизни и не бояться трудностей, любить и заботиться друг о друге. И, конечно, желаю вам как можно больше детей, которые будут радовать вас и вдохновлять каждый день», -

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове
08 июля 2024

Михаил Ведерников: Семья служит опорой и даёт нам силы
08 июля 2024

Приёмная комиссия ПсковГУ напомнила о сроках подачи документов
08 июля 2024

Александр Котов: Семья – это место, где мы делимся радостью и черпаем силы
08 июля 2024

«У нас главный закон в семье – жениться один раз и на всю жизнь»: псковский фермер – о ценностях брака
08 июля 2024

В Великолукском районе отремонтировали мост
08 июля 2024

День семьи, любви и верности празднуют в России
07 июля 2024

Встреча с российской актрисой и режиссёром Татьяной Колгановой в псковском «Лофте»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...