Две медали выиграли великолукские дзюдоисты в первый день Всероссийской летней универсиады
Две медали выиграли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) в первый день IX Всероссийской летней универсиады по дзюдо. Соревнования проходят в Уфе, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.
В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов. Студент второго курса Александр Гараджа взял золото в весе до 73 килограммов, а Данила Корчемкин стал серебряным призёром в весовой категории до 60 килограммов.
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Две медали выиграли великолукские дзюдоисты в первый день Всероссийской летней универсиады
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