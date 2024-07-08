В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

20:51, 08 июля 2024, ПАИ

В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» с участием народной артистки Надежды Бабкиной. Об этом пишет районная газета «Струги».

Мероприятия проходит на центральной площади.

«Фееричное действо на сцене вызвало шквал эмоций, не оставив никого равнодушным! Талантливые исполнители, зажигательные коллективы – их слава гремит на всю страну, их ждут в каждом регионе. И нам посчастливилось, что сегодня яркие и незабываемые звёзды эстрады побывали у нас, подарив нам массу впечатлений. Неподражаемая Надежда Бабкина – уникальный человек. Как художественный руководитель и автор проекта, она предоставила замечательную возможность жителям маленького посёлка приобщиться к мероприятию такого масштаба, да ещё дала возможность выступить местным артистам на одной сцене со звёздами всероссийской величины», – пишет газета.

Народный хореографический коллектив «Русские узоры», вокальные коллективы «Ярмарка» и M$Ms районного Дома культуры также выступили перед гостями праздника.