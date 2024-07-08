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В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» с участием народной артистки Надежды Бабкиной. Об этом пишет районная газета «Струги».

​В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Фото здесь и далее: газета «Струги»

Мероприятия проходит на центральной площади.

«Фееричное действо на сцене вызвало шквал эмоций, не оставив никого равнодушным! Талантливые исполнители, зажигательные коллективы – их слава гремит на всю страну, их ждут в каждом регионе. И нам посчастливилось, что сегодня яркие и незабываемые звёзды эстрады побывали у нас, подарив нам массу впечатлений. Неподражаемая Надежда Бабкина – уникальный человек. Как художественный руководитель и автор проекта, она предоставила замечательную возможность жителям маленького посёлка приобщиться к мероприятию такого масштаба, да ещё дала возможность выступить местным артистам на одной сцене со звёздами всероссийской величины», – пишет газета.

Народный хореографический коллектив «Русские узоры», вокальные коллективы «Ярмарка» и M$Ms районного Дома культуры также выступили перед гостями праздника.

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