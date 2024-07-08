Церемония награждения лучших учащихся образовательных учреждений прошла в Пыталово

23:45, 08 июля 2024, ПАИ

Торжественная церемония награждения лучших учащихся и воспитанников образовательных учреждений Пыталовского района по итогам 2023/2024 учебного года прошла в районном Доме культуры сегодня, 8 июля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

На торжественный приём были приглашены порядка 50 обучающихся, а также родители, гости мероприятия. Среди них – победители районных олимпиад школьников и призёры областных олимпиад, районного этапа международных конкурсов, отличники учёбы, лучшие спортсмены из Пыталовской, Белорусской, Гавровской, Вышгородецкой и Линовской школ, а также воспитанники Пыталовской детской школы искусств, Дома детского творчества, детско-юношеской спортивной школы.

В роли ведущих выступили педагоги Пыталовской и Белорусской средних школ Жанна Назарова и Максим Тимофеев. Открыла мероприятие глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она поздравила ребят с их достижениями и поблагодарила родителей и педагогов за помощь ребятам и наставничество.

Вручение благодарностей и почётных грамот прошло в номинациях «Золото олимпа», «Талант» и «О спорт, ты – мир». Отдельные слова благодарности получили и родители учениц Даны Павловой и Юлии Кунда.

Перед гостями выступили танцевальный коллектив и дуэт Дома детского творчества и вокалисты Пыталовской детской школы искусств.