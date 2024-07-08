Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Церемония награждения лучших учащихся образовательных учреждений прошла в Пыталово

Торжественная церемония награждения лучших учащихся и воспитанников образовательных учреждений Пыталовского района по итогам 2023/2024 учебного года прошла в районном Доме культуры сегодня, 8 июля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Церемония награждения лучших учащихся образовательных учреждений прошла в Пыталово. Фото: газета «Наша жизнь»

На торжественный приём были приглашены порядка 50 обучающихся, а также родители, гости мероприятия. Среди них – победители районных олимпиад школьников и призёры областных олимпиад, районного этапа международных конкурсов, отличники учёбы, лучшие спортсмены из Пыталовской, Белорусской, Гавровской, Вышгородецкой и Линовской школ, а также воспитанники Пыталовской детской школы искусств, Дома детского творчества, детско-юношеской спортивной школы.

В роли ведущих выступили педагоги Пыталовской и Белорусской средних школ Жанна Назарова и Максим Тимофеев. Открыла мероприятие глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она поздравила ребят с их достижениями и поблагодарила родителей и педагогов за помощь ребятам и наставничество.

Вручение благодарностей и почётных грамот прошло в номинациях «Золото олимпа», «Талант» и «О спорт, ты – мир». Отдельные слова благодарности получили и родители учениц Даны Павловой и Юлии Кунда.

Перед гостями выступили танцевальный коллектив и дуэт Дома детского творчества и вокалисты Пыталовской детской школы искусств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Церемония награждения лучших учащихся образовательных учреждений прошла в Пыталово
08 июля 2024

II Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» провели в Пскове
08 июля 2024

Магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области
08 июля 2024

Псковичей приглашают ​стать участниками конкурса «Парад детских колясок»
08 июля 2024

В Стругах Красных проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»
08 июля 2024

В Пскове поздравили многодетные семьи сотрудников регионального управления СУ СК с Днём семьи, любви и верности
08 июля 2024

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Псковскую область
08 июля 2024

Псковский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей платных образовательных услуг

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...