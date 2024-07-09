Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения внедорожника и автобуса в Островском районе
В ночь на 9 июля в Островском районе у заправки «Лукойл» на трассе Р-23 произошло лобовое столкновение рейсового автобуса Пустошка – Санкт-Петербург и внедорожника Lifan. Об этом сообщает телеграм-канала «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате ДТП пострадал пассажир автобуса и три человека из автомобиля
На месте работали бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 июля 2024
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения внедорожника и автобуса в Островском районе