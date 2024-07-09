Почему нужно пить воду с утра, объяснила врач Новикова

11:27, 09 июля 2024, ПАИ

Потребление воды с утра способствует запусканию желудочно-кишечного тракта, стимулирует выработку необходимых ферментов, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Люберецкой областной больницы Наталью Новикову.

Нужно выработать привычку пить воду с утра, чтобы ферменты в протоках заставить работах. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объёме, пояснила Наталья Новикова.

Нужно выпивать в день два литра воды, не считая сока, кофе, компота и первых блюд, добавила она.