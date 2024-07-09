Маляр получил травму головы на работе в Опочке

12:35, 09 июля 2024, ПАИ

Маляр получил травму головы на предприятии, занимающемся строительными и отделочными работами. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

При выполнении работ в Опочке 57-летний маляр упал со стремянки и получил травмы головы. Предположительно в момент падения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства несчастного случая уточняются.