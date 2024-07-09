Маляр получил травму головы на работе в Опочке
Маляр получил травму головы на предприятии, занимающемся строительными и отделочными работами. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
При выполнении работ в Опочке 57-летний маляр упал со стремянки и получил травмы головы. Предположительно в момент падения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства несчастного случая уточняются.
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