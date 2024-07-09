Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»

12:42, 09 июля 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 9 июля.

Как идёт подготовка к сентябрьским выборам в муниципалитетах региона? Оправдаются ли ожидания на «остросюжетную» кампанию в Гдовском районе? В чём будет специфика использования ДЭГ на локальных местных выборах? Какие ещё новые форумы готовит избирательная комиссия?

Об этом с главой облизбиркома поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция из студии будет доступна в онлайн-режиме на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

В сентябре 2024 года в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов первых созывов. Помимо этого, состоятся выборы главы Гдовского района и дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по округу № 5.

Также состоятся выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость» четвёртых созывов.

Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.