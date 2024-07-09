Случаев отравления в детских лагерях в Псковской области не выявлено

13:14, 09 июля 2024, ПАИ

Случаев пищевых отравлений и инфекций в детских оздоровительных организациях Псковской области не выявлено, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

С начала работы летних лагерей сотрудники ведомства совершили 95 профилактических визитов в загородные и пришкольные лагеря. Всего в регионе действуют 13 загородных, три палаточных и два лагеря с дневным пребыванием.

В региональном Роспотребнадзоре напоминают: чтобы избежать отравления, в родительский день нельзя привозить пирожные и торты, паштеты, заливные блюда, студни, колбасы, жаренные во фритюре продукты, чипсы, газировки, жвачки. Порадовать ребёнка можно печеньем, вафлями, ирисом, зефиром, выпечкой из дрожжевого и песочного теста без начинки, орехами (за исключением арахиса). Также разрешается привезти вымытые фрукты и воду без газа.

Напомним, сегодня, 9 июля, стало известно, что в Республике Тыва 31 школьник отравился в оздоровительном лагере «Чагытай». Детей госпитализировали с симптомати острой кишечной инфекции, один из них находится в тяжёлом состоянии.