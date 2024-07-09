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Общество

Игорь Сопов: Не приходится говорить об острополитической борьбе на выборах в Гдовском районе

Не приходится говорить об острополитической борьбе на выборах в Гдовском районе, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он напомнил, что там в сентябре пройдут досрочные выборы главы района.

Фото: ПАИ

«Все члены УИК знают, как себя вести в сложных ситуациях. Мы не видим причин для беспокойства относительно работы избирательной системы в Гдовском районе и в Псковской области вообще. Все наши сотрудники готовы к любым нестандартным ситуациям. К тому же на каждом участке будет вестись аудио- и видеозапись, поэтому любители «острых ощущений» смогут потом получить правовую оценку в суде», – отметил Игорь Сопов.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время районные депутаты определятся, на какие деньги будут проводиться выборы в муниципалитете. «Предыдущий глава района ушёл в марте, до июля можно было определиться с финансированием. Пока речь идёт о неорганизованности депутатов. Не знаю, на что они рассчитывают. Финансирование кампании – прямая обязанность муниципалитета. Документы на этот счёт мы уже направили в прокуратуру», – уточнил Игорь Сопов, сообщив, что на эту кампанию потребуется около 2,8 млн рублей.

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