Антинаркотическая акция «Безопасный Интернет» стартовала в Псковской области

18:31, 09 июля 2024, ПАИ

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области объявило о старте антинаркотической акции «Безопасный Интернет». Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Целью акции является привлечение общественности к борьбе с пропагандой наркотических средств, ознакомление с алгоритмом блокировки запрещённых ресурсов. Каждый из жителей региона может проявить свою гражданскую позицию и направить в Роскомнадзор информацию о сайтах, содержащих запрещённые материалы.

Участникам акции в первую очередь необходимо ознакомиться с критериями оценки информации на наличие в ней признаков пропаганды наркотиков, а также изучить алгоритм направления электронного сообщения о блокировке подозрительного интернет-ресурса.

Обнаружив сайты, распространяющие информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, о местах их приобретения, следует подать обращение об их блокировке в Роскомнадзор. Как это сделать – подробности в ролике.