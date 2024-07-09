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Общество

Правила поведения в лесу напомнили псковские спасатели

Женщина заблудилась в лесном массиве вблизи деревни Цаплино Псковского района вчера, 8 июля. В её поисках участвовал поисково-спасательный отряд Пскова. О правилах поведения в лесу напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Вчера в 22:35 силы и средства поисково-спасательного отряда Пскова в составе трёх человек и одной единицы техники выдвинулись на поиски женщины. К счастью, женщина смогла покинуть лес и выйти самостоятельно», – отметили спасатели.

Во избежание неприятных ситуаций перед походом в лес сообщите близким, куда идёте и когда вернётесь, надевайте яркую одежду, берите с собой воду, перекус и необходимые лекарства. Не забудьте взять полностью заряженный телефон и пауэрбанк. С собой стоит взять компас или карту.

Если потерялись, но работает телефон и ловить сеть, позвоните в полицию по номеру 102 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Старайтесь беречь воду и распределите запасы продовольствия хотя бы на ближайшие двое суток. Оставайтесь на месте. Запоминайте и сообщите спасателям ориентиры – ими могут быть линии электропередачи, железная дорога, газопровод.

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