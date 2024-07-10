Около пяти тысяч постановлений в неделю выносят в Псковской области с помощью камер фиксации

14:28, 10 июля 2024, ПАИ

Около пяти тысяч постановлений с помощью камер фото- и видеофиксации выносят сотрудники ГИБДД в Псковской области по итогам правонарушений, которые допустили водители. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Камеры фиксируют нарушение, а сотрудники центра, в свою очередь, перепроверяют эту информацию, объяснил гость студии.

«На сегодняшний день сотрудники центра выносят в районе пяти тысяч постановлений в неделю. Иногда получается чуть больше, иногда чуть меньше. Каждое зафиксированное правонарушение проходит через сотрудника. Например, если нарушение зафиксировано на перекрёстке, то работник обязательно пересматривает видео, – он может неоднократно перепроверять материал, чтобы затем принять точное решение, допустил ли данный водитель нарушение или нет», – рассказал Юрий Фёдоров.

Каждый сотрудник в день рассматривает около одной–двух тысяч материалов. «Если сотрудник выносит итоги по превышению скорости, то он просматривает в пределах двух–двух с половиной тысяч материалов в день. А есть, например, более опытный сотрудник, который просматривает нарушения на перекрёстках. Количество отработанных им материалов составляет порядка 500–600, так как его работа более временнозатратная», – пояснил гость студии.

Всего такой работой в центре занимается четыре человека, заключил он.