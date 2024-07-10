Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около пяти тысяч постановлений в неделю выносят в Псковской области с помощью камер фиксации

Около пяти тысяч постановлений с помощью камер фото- и видеофиксации выносят сотрудники ГИБДД в Псковской области по итогам правонарушений, которые допустили водители. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Фёдоров. Фото: ПАИ

Камеры фиксируют нарушение, а сотрудники центра, в свою очередь, перепроверяют эту информацию, объяснил гость студии.

«На сегодняшний день сотрудники центра выносят в районе пяти тысяч постановлений в неделю. Иногда получается чуть больше, иногда чуть меньше. Каждое зафиксированное правонарушение проходит через сотрудника. Например, если нарушение зафиксировано на перекрёстке, то работник обязательно пересматривает видео, – он может неоднократно перепроверять материал, чтобы затем принять точное решение, допустил ли данный водитель нарушение или нет», – рассказал Юрий Фёдоров.

Каждый сотрудник в день рассматривает около одной–двух тысяч материалов. «Если сотрудник выносит итоги по превышению скорости, то он просматривает в пределах двух–двух с половиной тысяч материалов в день. А есть, например, более опытный сотрудник, который просматривает нарушения на перекрёстках. Количество отработанных им материалов составляет порядка 500–600, так как его работа более временнозатратная», – пояснил гость студии.

Всего такой работой в центре занимается четыре человека, заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июля 2024

В Псковской области газифицирован историко-культурный центр Философовых
10 июля 2024

Есть ли в Псковской области водители, которые пытаются скрыть номера от комплексов фотовидеофиксации, рассказал эксперт
10 июля 2024

Кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации в Псковской области, рассказал эксперт
10 июля 2024

160 комплексов фотовидеофиксации установлено в Псковской области
10 июля 2024

Борис Елкин рассказал, куда звонить по вопросам вывоза мусора
10 июля 2024

Работы по восстановлению провалов на дорогах проведут в Великих Луках
10 июля 2024

Около пяти тысяч постановлений в неделю выносят в Псковской области с помощью камер фиксации
10 июля 2024

Дорогу от Куньи до деревни Клин ремонтируют

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...