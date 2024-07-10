Как борются с людьми, устанавливающими на машины скрученные номера со старых автомобилей, рассказал псковский эксперт

18:24, 10 июля 2024, ПАИ

Как в Псковской области борются с молодыми людьми, которые устанавливают на машины скрученные номера со старых автомобилей, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Бывает у нас такая ветреная молодёжь, которая пытается установить скрученные номера со списанных автомобилей, которые принадлежали дедушкам или бабушкам. Это, например, уже давно списанные москвичи или запорожцы, которые «умирали» в огороде. И эти молодые люди, пользуясь своим ещё не оформленным правосознанием, начинают носиться по дорогам Псковской области», – сказал гость студии.

Сведения об автомобиле с подложными номерами сотрудники центра передают сотрудникам ДПС, которые останавливают водителя по ориентировке.

«А сотрудники ДПС выносят постановление в отношении реального собственника автомобиля, несмотря на поддельные номера. Мы же имеем сведения о том, кто является собственником той машины, на которой едет водитель. И за два месяца, как предусматривает Кодекс об административных правонарушениях, мы направляем всё, что скопилось, в адрес собственника», – заключил он.