Сумма штрафов от фотовидеофиксации в Псковской области превысила 116 млн рублей за полгода

16:13, 10 июля 2024, ПАИ

Почти 117 млн рублей штрафов заплатили водители в Псковской области за полгода по итогам постановлений, которые вынесли им с помощью комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

За 2022 год водителям было вынесено 318 тысяч постановлений, в 2023 году – 720 тысяч постановлений. На сегодняшний день за полгода уже больше 400 тысяч постановлений.

«На сегодняшний момент у нас турпоток значительно увеличился по сравнению с прошлыми годами. Я думаю, что в этом году цифра достигнет 900 тысяч – миллиона постановлений», – сказал Юрий Фёдоров.

За этот год водители уже заплатили штрафов почти на 117 млн рублей. При этом гость студии обозначил эти средства, как «грязные», так как из регионального бюджета выделяются средства на отправку постановлений, содержание дорог и другое.