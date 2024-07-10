Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сумма штрафов от фотовидеофиксации в Псковской области превысила 116 млн рублей за полгода

Почти 117 млн рублей штрафов заплатили водители в Псковской области за полгода по итогам постановлений, которые вынесли им с помощью комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Фёдоров. Фото: ПАИ

За 2022 год водителям было вынесено 318 тысяч постановлений, в 2023 году – 720 тысяч постановлений. На сегодняшний день за полгода уже больше 400 тысяч постановлений.

«На сегодняшний момент у нас турпоток значительно увеличился по сравнению с прошлыми годами. Я думаю, что в этом году цифра достигнет 900 тысяч – миллиона постановлений», – сказал Юрий Фёдоров.

За этот год водители уже заплатили штрафов почти на 117 млн рублей. При этом гость студии обозначил эти средства, как «грязные», так как из регионального бюджета выделяются средства на отправку постановлений, содержание дорог и другое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июля 2024

О комплексах фотовидеофиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 июля 2024

Как борются с людьми, устанавливающими на машины скрученные номера со старых автомобилей, рассказал псковский эксперт
10 июля 2024

Какой комплекс фотовидеофиксации вызвал у водителей в Псковской области «аллергию», рассказал эксперт
10 июля 2024

11 комплексов фотовидеофиксации перенесли в Псковской области на новые места
10 июля 2024

Псковичка стала победительницей первого полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»
10 июля 2024

В Псковской области газифицирован историко-культурный центр Философовых
10 июля 2024

Есть ли в Псковской области водители, которые пытаются скрыть номера от комплексов фотовидеофиксации, рассказал эксперт
10 июля 2024

Кому принадлежат комплексы фотовидеофиксации в Псковской области, рассказал эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...