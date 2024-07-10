В Псковской области с начала года закуплено более двух тысяч единиц медоборудования по нацпроекту

18:35, 10 июля 2024, ПАИ

В больницах и поликлиниках Псковской области продолжается работа по обновлению диагностического оборудования. Всего с начала года по национальному проекту «Здравоохранение» в регионе уже закуплено более двух тысяч единиц оборудования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» закуплено и поставлено девять новых отечественных аппаратов УЗИ среднего и экспертного класса. На эти цели было направлено 45 миллионов рублей.

Новое оборудование было поставлено и введено в эксплуатацию в Псковской городской поликлинике, в Себежской районной больнице, в Опочецкой, Псковской, Бежаницкой, Порховской и Островской межрайонных больницах.

Отметим, современные цифровые аппараты УЗИ имеют высокое качество визуализации и обеспечивают высокую производительность диагностического процесса. Аппараты среднего класса являются универсальными и могут использоваться в акушерстве и гинекологии, урологии, кардиологии, нефрологии и других областях, тогда как УЗИ-аппараты экспертного класса обладают высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и постобработки изображения: это оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D-, 4D- и 5D-сканирования, набор опций для экспертных кардиологических исследований, в том числе модуль полуавтоматической оценки сократимости миокарда левого желудочка сердца.