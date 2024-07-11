Гелена Самохвалова: Благодаря авиарейсу Псков – Махачкала мы можем чаще бывать друг у друга в гостях

12:44, 11 июля 2024, ПАИ

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова во время телемоста между Псковом и Махачкалой, организованного совместно РГВК «Дагестан» и телеканалом «Первый Псковский», оценила значимость прямого авиасообщения с Дагестаном.

«Благодаря прямому авиарейсу Псков – Махачкала мы можем чаще бывать друг у друга в гостях. Мы – к вам, вы – к нам. Благодаря этому можно развивать сотрудничество и в культурной, и в спортивной сфере например. За счёт транспортной доступности наши связи надо расширять, мы будем становиться ещё ближе, и, в конце концов, у всех будет работа», - отметила Самохвалова.

Напомним, первый авиарейс отправился из Пскова в Махачкалу 27 июня. Авиасообщение между двумя городами будет регулярным. Самолёты летают каждый четверг.