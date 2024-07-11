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Общество

В Псковской области применяются новые технологии и материалы при ремонте дорог по нацпроекту

В Псковской области активно ведётся реализация президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году в регионе планируется обновить 222 километра региональной и местной дорожной сети. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Псковской области применяются новые технологии и материалы при ремонте дорог по нацпроекту. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

При выполнении работ по ремонту дорог в рамках дорожного нацпроекта на объектах применяются новые технологии и материалы. Это позволяет повысить качество и долговечность дорожного покрытия.

Так, например, для повышения эксплуатационных свойств дорожного покрытия на всех объектах нацпроекта с 2021 года применяются современные типы асфальтобетонных смесей, соответствующие современным стандартам качества и нового ГОСТа. Компоненты используются и их пропорции подбираются для каждого слоя с учётом климатических условий, нагрузки и других показателей.

Возрастающая интенсивность и грузонапряжённость движения, а также неблагоприятные погодные условия приводят к ускоренному разрушению дорожного полотна. Для улучшения степени сцепления битумного вяжущего с минеральным материалом на асфальтобетонном заводе «Псковавтодора» «Амманн» используется адгезионная добавка «Амдор», которая обеспечивает прочное сцепление битума с поверхностью минеральных материалов и, соответственно, препятствует преждевременному разрушению дорожных покрытий. Такая асфальтобетонная смесь применяется при ремонте автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе.

Для устройства продольных и поперечных технологических стыков асфальтобетонных покрытий дорог «Псковавтодор» на своих объектах использует стыковочную битумно-полимерную лента «Брит А», предназначенную для горячих асфальтобетонных смесей. Например, такая лента применялась при ремонте дорожного покрытия на участке автодороги Остров – Новоржев в Новоржевском районе. Она обеспечивает необходимый эффект герметизации, который достигается в результате плавления материала ленты под воздействием высокой температуры смеси и формирования защитного слоя при уплотнении дорожного покрытия. В результате снижается водонасыщение асфальтобетона в зоне шва и предотвращается образование технологических трещин покрытия.

При ремонте искусственных сооружений лидером остаются металлические гофрированные трубы, которые отличаются повышенной стойкостью к деформациям, а также отвечают требованиям безопасности, надёжности и долговечности.

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