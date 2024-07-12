Последствия ливня устраняют в Великих Луках

12:38, 12 июля 2024, ПАИ

Последствия ливня устраняют в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Пять бригад муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» вместе с техникой работают на участках, где коллекторы не справляются со значительным объёмом поступающей воды.

Все службы города переведены в режим повышенной готовности, отметили в пресс-службе администрации.