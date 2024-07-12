Последствия ливня устраняют в Великих Луках
Последствия ливня устраняют в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Пять бригад муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» вместе с техникой работают на участках, где коллекторы не справляются со значительным объёмом поступающей воды.
Все службы города переведены в режим повышенной готовности, отметили в пресс-службе администрации.
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