1,5 тонны гумпомощи для жителей Херсона отправили волонтёры из Псковской области
1,5 тонны гуманитарной помощи для мирных жителей Херсона отправили волонтёры ресурсного центра Псковской области, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».
Все необходимое для граждан подшефных территорий собрали жители региона.
В основном, среди гумпомощи преобладают вещи первой необходимости: продукты питания, одежда, детские товары и школьные принадлежности.
«Хотим выразить слова благодарности сотрудникам МЧС Псковской области за помощь в погрузке. А также всех, кто помогает в сборе гумпомощи для мирных граждан, проживающих на пострадавших территориях», - говорится в телеграм-канале.
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