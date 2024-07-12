1,5 тонны гумпомощи для жителей Херсона отправили волонтёры из Псковской области

12:45, 12 июля 2024, ПАИ

1,5 тонны гуманитарной помощи для мирных жителей Херсона отправили волонтёры ресурсного центра Псковской области, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

Все необходимое для граждан подшефных территорий собрали жители региона.

В основном, среди гумпомощи преобладают вещи первой необходимости: продукты питания, одежда, детские товары и школьные принадлежности.

«Хотим выразить слова благодарности сотрудникам МЧС Псковской области за помощь в погрузке. А также всех, кто помогает в сборе гумпомощи для мирных граждан, проживающих на пострадавших территориях», - говорится в телеграм-канале.