12 новых ТОС создают в Пскове

17:42, 12 июля 2024, ПАИ

Новые ТОС планируют создать активисты в Пскове. Вопрос об установлении границ территорий общественного самоуправления рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, планируется создать ТОС «Улица Невская», куда войдут дома № 4, 22, 23, 25, 47/9.

«Друзья» – так назвали свой ТОС жители многоквартирного дома на улице Леона Поземского, 21/1.

ТОС «Георгиевский» объединит псковичей, проживающих на улицах Георгиевской, 6/8 и Советской, 39.

Жители улицы Ротной из домов № 3, 9, 13/8, 17, 28 объединятся в территориальное общественное самоуправление с одноимённым названием своей улицы.

Также псковичи дали название своим ТОС по названию улицы: «Юбилейная, 62», «Народная, 41», «Улица Освободителей», «Юбилейная, 64», «Улица Фигнера», «Улица Шереметева, Балтийская», куда войдут дома № 1, 22 на улице Шереметева и дома №7, 9, 29 на улице Балтийской.

Жители улицы Труда, 5 создадут два ТОС – для каждого подъезда отдельный. Один будет называться «С Примостья», другой – «На Звонницу».

Напомним, заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления состоялось сегодня, 12 июля. Очередная сессия Псковской городской Думы пройдёт 17 июля.