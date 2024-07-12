Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12 новых ТОС создают в Пскове

Новые ТОС планируют создать активисты в Пскове. Вопрос об установлении границ территорий общественного самоуправления рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Так, планируется создать ТОС «Улица Невская», куда войдут дома № 4, 22, 23, 25, 47/9.

«Друзья» – так назвали свой ТОС жители многоквартирного дома на улице Леона Поземского, 21/1.

ТОС «Георгиевский» объединит псковичей, проживающих на улицах Георгиевской, 6/8 и Советской, 39.

Жители улицы Ротной из домов № 3, 9, 13/8, 17, 28 объединятся в территориальное общественное самоуправление с одноимённым названием своей улицы.

Также псковичи дали название своим ТОС по названию улицы: «Юбилейная, 62», «Народная, 41», «Улица Освободителей», «Юбилейная, 64», «Улица Фигнера», «Улица Шереметева, Балтийская», куда войдут дома № 1, 22 на улице Шереметева и дома №7, 9, 29 на улице Балтийской.

Жители улицы Труда, 5 создадут два ТОС – для каждого подъезда отдельный. Один будет называться «С Примостья», другой – «На Звонницу».

Напомним, заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления состоялось сегодня, 12 июля. Очередная сессия Псковской городской Думы пройдёт 17 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2024

Реконструкцию МАПП «Бурачки» планируют завершить в 2025 году
12 июля 2024

Пятикилометровый участок автодороги Изборск – Палкино – Остров ввели в эксплуатацию раньше срока
12 июля 2024

Нового председателя избрали в Молодёжном парламенте при Псковском облсобрании
12 июля 2024

Псковские власти помогут приставам в борьбе с должниками
12 июля 2024

Первый этап конкурса на лучшего госслужащего прошёл в Псковской области
12 июля 2024

Признаки неквалифицированного ветеринара назвала специалист
12 июля 2024

12 новых ТОС создают в Пскове
12 июля 2024

Пушкиногорский район отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...