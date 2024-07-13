Борис Елкин объявил о старте конкурса молодежных проектов и увеличил его грантовый фонд
Борис Елкин объявил о старте городкого конкурса молодежных проектов "Есть идея". Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Размер гранта по каждой номинации увеличивается со 100 о 250 тысяч рублей.
"Воплощайте свои самые добрые и полезные инициативы! Объявляю о старте грантового конкурса социально значимых молодежных проектов «Есть идея»», – написал глава города.
Номинаций грантового конкурса пять:
«Удивляй» – о поддержке творческих инициатив и развитии культурно-образовательной среды;
«Помним и гордимся» – о сохранении исторической памяти;
«Добровольчество» – о развитии и поддержке волонтерства;
«Ты не один» – об организации досуга подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
«Вклад в будущее» – об инициативах, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.
«По итогам встречи с победителями прошлого года принял решение об увеличении поддержки. В этом году размер гранта на реализацию одного проекта повысился со 100 тыс рублей до 250 тыс рублей. Общий размер грантовой поддержки составляет 1 млн 250 тыс рублей», – подчеркнул Борис Елкин.
Заявки можно отправлчть до 31 июля по ссылке: https://myrosmol.ru или по адресу: ул. Максима Горького, д. 15. Электронная почта: pgmc-pskov@mail.ru. Телефон для справок: 56-44-44.
Борис Елкин объявил о старте конкурса молодежных проектов и увеличил его грантовый фонд
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