Борис Елкин объявил о старте конкурса молодежных проектов и увеличил его грантовый фонд

20:55, 13 июля 2024, ПАИ

Борис Елкин объявил о старте городкого конкурса молодежных проектов "Есть идея". Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Размер гранта по каждой номинации увеличивается со 100 о 250 тысяч рублей.

"Воплощайте свои самые добрые и полезные инициативы! Объявляю о старте грантового конкурса социально значимых молодежных проектов «Есть идея»», – написал глава города.

Номинаций грантового конкурса пять:

«Удивляй» – о поддержке творческих инициатив и развитии культурно-образовательной среды;

«Помним и гордимся» – о сохранении исторической памяти;

«Добровольчество» – о развитии и поддержке волонтерства;

«Ты не один» – об организации досуга подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

«Вклад в будущее» – об инициативах, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий.

«По итогам встречи с победителями прошлого года принял решение об увеличении поддержки. В этом году размер гранта на реализацию одного проекта повысился со 100 тыс рублей до 250 тыс рублей. Общий размер грантовой поддержки составляет 1 млн 250 тыс рублей», – подчеркнул Борис Елкин.

Заявки можно отправлчть до 31 июля по ссылке: https://myrosmol.ru или по адресу: ул. Максима Горького, д. 15. Электронная почта: pgmc-pskov@mail.ru. Телефон для справок: 56-44-44.