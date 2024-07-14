«Ночные Волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму

18:45, 14 июля 2024, ПАИ

Участники мотоклуба «Ночные Волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму в праздник всех Псковских Святых сегодня, 14 июля. Об этом сообщает телеграм-канал Александра Хирурга.

Этот камень посвящен памяти Аркадия Крубаева – «погибшему брату «Ночного Волка». Аркадий Крубаев совершил подвиг во время боев у населенного пункта Каменка. Этот подвиг связывает его с Псково-Печорским монастырем и старцем Феофаном, который также совершил особый подвиг военной разведки.

«Это был настоящий старец, прозорливый и великий, грудь которого была украшена огромным количеством орденов, и который как-то сказал: «Да, я был в разведке, но я всю войну молился, чтобы не убить ни одного человека. Да, в плен я брал. Но по милости Божьей даже не убил ни одного врага», – подчеркнул Александр Хирург.

Отметим, после окончания своей программы у Изборского холма «Ночные Волки» отправятся к Псково-Печорскому монастырю 26 июля.