Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Ночные Волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму

Участники мотоклуба «Ночные Волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму в праздник всех Псковских Святых сегодня, 14 июля. Об этом сообщает телеграм-канал Александра Хирурга.

Этот камень посвящен памяти Аркадия Крубаева – «погибшему брату «Ночного Волка». Аркадий Крубаев совершил подвиг во время боев у населенного пункта Каменка. Этот подвиг связывает его с Псково-Печорским монастырем и старцем Феофаном, который также совершил особый подвиг военной разведки.

«Это был настоящий старец, прозорливый и великий, грудь которого была украшена огромным количеством орденов, и который как-то сказал: «Да, я был в разведке, но я всю войну молился, чтобы не убить ни одного человека. Да, в плен я брал. Но по милости Божьей даже не убил ни одного врага», – подчеркнул Александр Хирург.

Отметим, после окончания своей программы у Изборского холма «Ночные Волки» отправятся к Псково-Печорскому монастырю 26 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2024

Музыкальный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Пскове 16 июля
14 июля 2024

Стартовала Х поисковая экспедиция Себежского Укрепрайона
14 июля 2024

«Ночные Волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму
14 июля 2024

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику
14 июля 2024

День рыбака в Щиглицах (Псковский район)
14 июля 2024

День рыбака отмечают на берегу Чудского озера в Гдовском районе
14 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником
14 июля 2024

День рыбака отмечают в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...