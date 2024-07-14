Борис Елкин поздравил работников почты с профессиональным праздником

21:00, 14 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников почты с профессиональным праздником в День российской почты сегодня, 14 июля.

«Поздравляю всех работников почты с профессиональным праздником! Пусть ваша жизнь будет полна счастья, любви и радости. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Почта – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Она связывает воедино города, сёла и государства, доставляя не только письма и посылки, но и радость, теплоту и самые важные новости», – отметил Борис Елкин.

Борис Елкин привёл исторический факт, связанный с почтой. В период оккупации с 1941 года почта в Пскове работала. Это было редким случаем для занятых немецко-фашистскими войсками территорий.

Почта в оккупированном городе располагалась по адресу улица Великолуцкая (ныне улица Советская), дом 9б. На марке за 20 копеек был изображён псковский герб, на марке за 60 копеек – Троицкий собор. Почта доставляла отправления в пределах города и пригородов. Отправка простого письма и открытки в городе стоила 20 копеек, заказного – 60 копеек.